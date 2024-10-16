Правительство Москвы и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Москвы и Центробанк России подписали соглашение о сотрудничестве и развитии системы взаимовыгодного долгосрочного партнерства по вопросам дополнительной квалификации молодых ИТ-специалистов. Документ подписали заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева и первый зампред Банка РФ Ольга Скоробогатова на Форуме FINOPOLIS 2024.



Багреева отметила, что в столице большое внимание уделяется финансовым технологиям и созданию удобных платежных сервисов для горожан. Для этих масштабных проектов необходима большая команда сильных выпускников из финансовых, экономических и ИТ-факультетов. Таким образом, реализация образовательных программ по подготовке кадров и создание молодежных проектов станет основным направлением.



Первым сотрудничеством будет участие правительства Москвы в образовательной программе для молодых специалистов и студентов вузов РФ и других стран ЕАЭС «Финансовые технологии и сервисы платежной системы» в рамках Финтех Хаба Банка России.



«Совместная работа в рамках Финтех Хаба направлена на подготовку специалистов, которые подходят к решению поставленных задач с точки зрения, как заказчика, то есть с пониманием особенностей работы и актуальных запросов финансового и экономического сектора, так и исполнителя – разработчика необходимых сервисов», - пояснила Багреева.



Для участников программы Комплекс экономической политики провел серию онлайн-лекций о том, что такое экономика Москвы на практике, о роли экономистов в разработке городских ИТ-сервисов и значении цифровизации в развитии мегаполиса. Эксперты Комплекса также станут менторами участников программы, будут консультировать студентов и молодых специалистов в течение всего курса



Скоробогатова в свою очередь отметила, что Финтех Хаб Банка России уже 4 года занимается внедрением образовательных инициатив о подготовке молодых специалистов и реализации прикладных проектов. Поэтому совместная работа с комплексом экономической политики Москвы поможет расширить спектр проектов по улучшению городской среды посредством внедрения новых технологических сервисов.



Для участников образовательной программы уже появились лекции. Так, комплекс экономической политики провел серию экономических лекций, где слушателям также рассказали о важности цифровизации в мегаполисе.

