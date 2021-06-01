Первый за неделю рейс Air France вылетел из Парижа в Москву

Авиакомпания Air France во вторник возобновила выполнение авиарейсов между Парижем и Москвой.

Рейс AF1154 вылетел из Парижа с небольшой задержкой, его прибытие в Москву ожидается в 15:18 мск, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что второй запланированный на 1 июня рейс между столицами Франции и России отменен.

После инцидента с самолётом Ryanair некоторые европейские авиакомпании стали избегать полётов над Белоруссией.

При этом французской авиакомпании Air France пришлось 26 и 27 мая отменить рейс Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии.

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала НСН, что из-за отмены рейсов Air France чуть не опоздала на турнир «Ролан Гаррос», проходящий в Париже.

29 мая сообщалось, что российские власти разрешили Air France направлять рейсы в Москву в облет Белоруссии. Однако в понедельник Air France сообщила об отмене двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая и 1 июня. Представитель авиаперевозчика объяснил, что это вновь связано с отказом российский властей выдать соответствующие разрешения.

Самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.

