Первый за неделю рейс Air France вылетел из Парижа в Москву
Авиакомпания Air France во вторник возобновила выполнение авиарейсов между Парижем и Москвой.
Рейс AF1154 вылетел из Парижа с небольшой задержкой, его прибытие в Москву ожидается в 15:18 мск, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что второй запланированный на 1 июня рейс между столицами Франции и России отменен.
После инцидента с самолётом Ryanair некоторые европейские авиакомпании стали избегать полётов над Белоруссией.
При этом французской авиакомпании Air France пришлось 26 и 27 мая отменить рейс Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии.
Российская теннисистка Елена Веснина рассказала НСН, что из-за отмены рейсов Air France чуть не опоздала на турнир «Ролан Гаррос», проходящий в Париже.
29 мая сообщалось, что российские власти разрешили Air France направлять рейсы в Москву в облет Белоруссии. Однако в понедельник Air France сообщила об отмене двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая и 1 июня. Представитель авиаперевозчика объяснил, что это вновь связано с отказом российский властей выдать соответствующие разрешения.
Самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.
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