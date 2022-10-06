Virgin Atlantic решила откажется от рейсов в Гонконг из-за невозможности летать над РФ

В своем заявлении перевозчик сослался на трудности, возникшие из-за закрытия воздушного пространства России, что не позволяет выполнять рейс Лондон – Гонконг. Авиакомпания выполняла рейсы по данному маршруту около 30 лет.

Virgin Atlantic прекратила выполнять пассажирские рейсы в Гонконг с декабря 2021 года, когда город запретил полеты из Великобритании в связи с эпидемией COVID-19. Тогда авиакомпания сообщила профсоюзам, что рентабельность гонконгского маршрута стала падать еще до пандемии.

Ранее Virgin Galactic опубликовала новую политику компании, согласно которой требование ношения гендерной формы устраняется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

