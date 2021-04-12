Первый в России обсерватор для больных COVID-19 закрылся
Тюменский обсерватор «Градостроитель» прекратил работу на фоне улучшений в ситуации с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
К 11 апреля все пациенты госпиталя завершили лечение. В течение недели учреждение будут обрабатывать, после чего оно вернется в привычный режим работы.
«Основное направление деятельности — реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний», — отметил оперштаб.
В феврале 2020 года эвакуированных из Китая россиян поместили в санаторий «Градостроитель». Он стал первым обсерватором для больных коронавирусом. В настоящее время в Тюменской области работают еще 9 моногоспиталей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru