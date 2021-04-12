Первый в России обсерватор для больных COVID-19 закрылся

Тюменский обсерватор «Градостроитель» прекратил работу на фоне улучшений в ситуации с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

К 11 апреля все пациенты госпиталя завершили лечение. В течение недели учреждение будут обрабатывать, после чего оно вернется в привычный режим работы.

«Основное направление деятельности — реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний», — отметил оперштаб.

В феврале 2020 года эвакуированных из Китая россиян поместили в санаторий «Градостроитель». Он стал первым обсерватором для больных коронавирусом. В настоящее время в Тюменской области работают еще 9 моногоспиталей.

