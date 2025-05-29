Первый в России батл автосервисов и водителей состоится в Москве

Первый в России батл между автосервисами и их клиентами пройдет в Москве в рамках профессиональной выставки в сфере автосервисов и автозапчастей СТО EXPO, сообщили организаторы события.

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Уточняется, что «Железный батл» проведут без сценария, открытый конфликт мнений позволит затронуть реальные кейсы и обсудить острые вопросы.

Участники дискуссии затронут тему параллельного импорта, также поговорят о специфике обслуживания электромобилей, китайском автопарке и ремонте старых автомобилей. Мероприятие пройдет 30 мая на площадке «Крокус Экспо» в седьмом зале выставки СТО EXPO.

Среди автосервисов в батле выступят представители MCSERVICE (Иркутск), СТО РСА СИТИ (Москва) и СТО «ЕвроАвто Калуга», передает «Радиоточкой НСН»

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ФОТО: СИГМА Expo
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