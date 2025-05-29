Первый в России батл автосервисов и водителей состоится в Москве
Первый в России батл между автосервисами и их клиентами пройдет в Москве в рамках профессиональной выставки в сфере автосервисов и автозапчастей СТО EXPO, сообщили организаторы события.
Уточняется, что «Железный батл» проведут без сценария, открытый конфликт мнений позволит затронуть реальные кейсы и обсудить острые вопросы.
Участники дискуссии затронут тему параллельного импорта, также поговорят о специфике обслуживания электромобилей, китайском автопарке и ремонте старых автомобилей. Мероприятие пройдет 30 мая на площадке «Крокус Экспо» в седьмом зале выставки СТО EXPO.
Среди автосервисов в батле выступят представители MCSERVICE (Иркутск), СТО РСА СИТИ (Москва) и СТО «ЕвроАвто Калуга», передает «Радиоточкой НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru