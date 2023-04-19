Bangkok Post: В Таиланде умерла единственная гигантская панда

По данным издания Линь Хуэй была предоставлена Китаем в аренду в 2003 году и должна была вернуться на родину в октябре. Теперь властям Таиланда предстоит выплатить КНР страховку в размере 15 миллионов батов (435 тысяч долларов США).

Ранее президент России Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика Саши из Тульской области, который поделился на «Ёлке желаний» своей мечтой обнять панду, сообщает RT.