Bangkok Post: В Таиланде умерла единственная гигантская панда
В Таиланде в возрасте 21 года умерла единственная гигантская панда по кличке Линь Хуэй, сообщает тайская газета Bangkok Post со ссылкой на зоопарк Чиангмая, где содержалось животное.
По данным издания Линь Хуэй была предоставлена Китаем в аренду в 2003 году и должна была вернуться на родину в октябре. Теперь властям Таиланда предстоит выплатить КНР страховку в размере 15 миллионов батов (435 тысяч долларов США).
Ранее президент России Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика Саши из Тульской области, который поделился на «Ёлке желаний» своей мечтой обнять панду, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru