Первый чемпионат БРИКС по парусному спорту в классе J/70 завершился в Бодруме

В турецком Бодруме завершился первый в истории Чемпионат БРИКС по парусному спорту в классе J/70, который проходил вместе со вторым этапом международной серии Tenzor International Cup – J/70 Open Winter Series 2025/2026.



В соревнованиях приняли участие экипажи из 10 стран: Китая, Индии, России, Белоруссии, Турции, Грузии, Армении, Италии, Испании и Германии.



Из‑за нестабильных погодных условий — неустойчивого и слабого ветра, резко менявшего направление, — организаторам удалось провести лишь три гонки за три гоночных дня. Это сделало каждый старт критически важным, а борьбу — особенно острой и напряженной. Несмотря на капризы стихии, чемпионат выполнил свою главную задачу, став площадкой для международного спортивного и делового диалога, заявили его организаторы.



Победу в зачете BRICS и общем зачете одержал российский экипаж Ptichki Sailing Team под управлением Эльвиры Пинчук. Команда, выступавшая на новой для себя лодке и с обновленным составом, продемонстрировала выдающуюся стабильность и завоевала свой первый международный титул. Второе место заняла команда Bars Sailing Team с рулевым Алексеем Бунзей — для экипажа это была первая регата на новой лодке и в новой локации. Третье место досталось команде Gaswar под руководством Александра Романова.



В любительском зачете «Corinthian» победил турецкий экипаж Orient Express, который также показал высокий результат в общем зачете, заняв шестое место. Китайская команда, впервые участвовавшая в подобных соревнованиях, получила специальную награду за вклад в развитие парусного спорта.



Организаторы объявили, что регата станет ежегодной. В 2026 году чемпионат планируется провести в ОАЭ на базе нового яхт‑клуба Tenzor Marine Sport Club. Мероприятие было организовано яхт‑клубом Tenzor Sailing Club Türkiye при поддержке МИД России, Международной ассоциации класса J/70 и Федераций парусного спорта стран‑участниц.

