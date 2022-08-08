Первый случай заражения оспой обезьян обнаружен в Молдавии

Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что заражение обнаружено у мужчины, приехавшего из США в Кишинев по работе. Среди симптомов у него проявились общая слабость, лихорадка и кожные высыпания.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе штаммов оспы обезьян.

Оспа обезьян - инфекционное заболевание, симптомами которой являются высокая температура, сильное недомогание и характерная сыпь.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Молдавия
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