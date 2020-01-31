Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Швеции
Первый случай заражения новым типом коронавируса был зафиксирован в шведском городе Йенчепинг. Об этом сообщает Интерфакс.
Вирус был обнаружен у молодой женщины, которая вернулась в страну из китайского Уханя 24 января. Женщина обратилась к врачу после ухудшения самочувствия и начавшегося кашля.
В настоящее время она находится на лечении в больнице. Ее состояние не оценивается как тяжелое. В шведском агентстве общественного здравоохранения отметили, что единичные случаи заражения не означают активное распространение вируса.
Ранее шведская авиакомпания SAS отменила все перелеты в Китай.
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