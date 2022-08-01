Первый случай смерти человека от оспы обезьян зарегистрирован в Перу
Первый случай смерти человека, зараженного оспой обезьян зарегистрирован в Перу. Об этом сообщает ТАСС.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заражений оспой обезьян в мире превысило 18 тысяч. Страной с самым большим числом заболевших стали США, где выявлено 3846 случаев оспы обезьян. Далее следуют Испания, Германия и Великобритания.
Оспа обезьян - инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, сильнейшей головной болью, болью в мышцах. Также для заболевания характерно увеличение лимфоузлов.
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