Первый случай смерти человека от оспы обезьян зарегистрирован в Перу

Первый случай смерти человека, зараженного оспой обезьян зарегистрирован в Перу. Об этом сообщает ТАСС.

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По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заражений оспой обезьян в мире превысило 18 тысяч. Страной с самым большим числом заболевших стали США, где выявлено 3846 случаев оспы обезьян. Далее следуют Испания, Германия и Великобритания.

Оспа обезьян - инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, сильнейшей головной болью, болью в мышцах. Также для заболевания характерно увеличение лимфоузлов.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Перу
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