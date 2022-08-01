«Американцы доигрались»: Онищенко объяснил опасность оспы обезьян

К оспе обезьян нужно относиться настороженно, изначально коронавирус мог показаться неопасным заболеванием, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Американцы доигрались, в Нью-Йорке мэр города ввел чрезвычайное положение по оспе обезьян. Самая тяжелая ситуация в США – более 4 тысяч больных, более 90% - это МСМ, мужины, которые осуществляют секс с мужчинами. Это новый путь. Сегодня нам пытаются сказать, что человек сам себе может выбирать пол, что у нас должно быть пять гендеров, американцы доигрались. Вирус пришел на человеческую популяцию, чтобы выживать. Коронавирус тоже начинался скромно», - отметил он.

Онищенко призвал ответственно относиться к этому заболеванию, несмотря на то, что в России нет проблем с вакцинами против оспы обезьян.

