Первый сформированный в ДНР поезд прибыл в Мариуполь из Волновахи
Первый с момента освобождения Волновахи из-под контроля украинских войск поезд прибыл из города в Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, состав приехал в понедельник в 9:52 на вокзал пригородных поездов.
Поезд, рассчитанный на 200 пассажиров, привез из Волновахи первые 77 человек. Стоимость билета до Мариуполя — 27 рублей, время в пути — 2 часа 44 минуты.
Между тем губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что между регионом, Донецкой и Луганской народными республиками планируют запустить железнодорожное сообщение, пишет РИА ФАН. Голубев подчеркнул, что это одна из главных задач ближайшего времени.
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