Первый сформированный в ДНР поезд прибыл в Мариуполь из Волновахи

По данным агентства, состав приехал в понедельник в 9:52 на вокзал пригородных поездов.

Поезд, рассчитанный на 200 пассажиров, привез из Волновахи первые 77 человек. Стоимость билета до Мариуполя — 27 рублей, время в пути — 2 часа 44 минуты.

Между тем губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что между регионом, Донецкой и Луганской народными республиками планируют запустить железнодорожное сообщение, пишет РИА ФАН. Голубев подчеркнул, что это одна из главных задач ближайшего времени.

