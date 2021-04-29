Первый самолет МЧС России с медпомощью прилетел в Индию
Первый из двух бортов МЧС РФ с гумпомощью приземлился в Индии. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным МЧС РФ, Россия направит в Индию около 22 тонн средств по борьбе с коронавирусом. Это оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и медикаменты. Ранее в среду сообщалось, что Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок препарата "Фавипиравир".
Глава России Владимир Путин во время телефонных переговоров сообщил премьер-министру Индии Нарендру Моди о предоставлении стране экстренной медпомощи из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Индия занимает второе место по количеству случаев коронавируса. В стране около 17,9 миллиона случаев заражения, система здравоохранения не справляется с наплывом больных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru