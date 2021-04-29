Первый самолет МЧС России с медпомощью прилетел в Индию

Первый из двух бортов МЧС РФ с гумпомощью приземлился в Индии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным МЧС РФ, Россия направит в Индию около 22 тонн средств по борьбе с коронавирусом. Это оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и медикаменты. Ранее в среду сообщалось, что Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок препарата "Фавипиравир".



Глава России Владимир Путин во время телефонных переговоров сообщил премьер-министру Индии Нарендру Моди о предоставлении стране экстренной медпомощи из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Индия занимает второе место по количеству случаев коронавируса. В стране около 17,9 миллиона случаев заражения, система здравоохранения не справляется с наплывом больных.

