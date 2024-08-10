Первый рейс туристического поезда «Чанлюйхао» запустили в Китае

На северо-востоке Китая в городе Хуньчунь запустили первый рейс туристического и экскурсионного железнодорожного состава «Чанлюйхао». Об этом сообщил Telegram-канал генерального консульства России в Шэньяне.

Отмечается, что в будущем рейс может доходить до Москвы. Маршрут международного пассажирского поезда планируется реализовывать в три этапа. Первый пройдет вдоль реки Туманная на территории Китая, второй – Хуньчунь-Владивосток, а третий – Хуньчунь-Владивосток-Москва.

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В церемонии запуска первого рейса «Чанлюйхао» приняли участие генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко, заместитель главы администрации Яньбянь-Корейского автономно округа Инь Чжаохуэй и торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что перелет на Бали обойдется россиянам в 80 тысяч рублей туда-обратно в эконом-классе, при этом бизнес-класс будет стоить не ниже 400 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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