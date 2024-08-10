Первый рейс туристического поезда «Чанлюйхао» запустили в Китае

На северо-востоке Китая в городе Хуньчунь запустили первый рейс туристического и экскурсионного железнодорожного состава «Чанлюйхао». Об этом сообщил Telegram-канал генерального консульства России в Шэньяне.

Отмечается, что в будущем рейс может доходить до Москвы. Маршрут международного пассажирского поезда планируется реализовывать в три этапа. Первый пройдет вдоль реки Туманная на территории Китая, второй – Хуньчунь-Владивосток, а третий – Хуньчунь-Владивосток-Москва.