В Китае пройдет фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино открывается в Китае, он будет проходить в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне до 11 августа.

Организаторами мероприятия выступают Минкультуры РФ, компания «РОСКИНО», Государственное управление кинематографии Китая, киноархив страны, управления по кинематографии провинций Цзянсу и Гуандун.

В рамках фестиваля запланированы показы семи художественных и мультипликационных картин российского производства. Так, на открытии представят драму Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи», также на фестивале покажут в том числе фантастическую ленту «Сто лет тому вперед» и комедию в жанре роуд-муви «Поехавшая».

Смотр посетят некоторые представители киноиндустрии РФ, в частности, режиссер Антон Коломеец и руководитель департамента международных продаж «Централ партнершип» Николай Златопольский.

Ранее в России прошел фестиваль уличного кино, в рамках которого зрители могли бесплатно посмотреть короткометражные киноленты, напоминает Ura.ru.

