В Китае пройдет фестиваль российского кино
Фестиваль российского кино открывается в Китае, он будет проходить в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне до 11 августа.
Организаторами мероприятия выступают Минкультуры РФ, компания «РОСКИНО», Государственное управление кинематографии Китая, киноархив страны, управления по кинематографии провинций Цзянсу и Гуандун.
В рамках фестиваля запланированы показы семи художественных и мультипликационных картин российского производства. Так, на открытии представят драму Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи», также на фестивале покажут в том числе фантастическую ленту «Сто лет тому вперед» и комедию в жанре роуд-муви «Поехавшая».
Смотр посетят некоторые представители киноиндустрии РФ, в частности, режиссер Антон Коломеец и руководитель департамента международных продаж «Централ партнершип» Николай Златопольский.
Ранее в России прошел фестиваль уличного кино, в рамках которого зрители могли бесплатно посмотреть короткометражные киноленты, напоминает Ura.ru.
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