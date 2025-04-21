Первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 пройдет в конце апреля

В госкорпорации «Ростех» рассказали телеканалу «Звезда», что даты полета могут измениться из-за погоды и технических причин.



В марте образец самолета с импортными системами и отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Тогда в «Ростехе» отмечали, что рассчитывают на запуск серийного производства SSJ-100 с российским двигателем ПД-8 в начале 2026 года.

В Минтрансе России ранее назвали декабрь 2025 года плановым сроком получения сертификата на импортозамещенный самолет Superjet с двигателем ПД-8, напоминает RT.

