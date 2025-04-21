Первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 пройдет в конце апреля
Первый полет полностью импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) с отечественными двигателями состоится до конца апреля, сообщил первый замгенерального директора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Олег Бочаров.
В госкорпорации «Ростех» рассказали телеканалу «Звезда», что даты полета могут измениться из-за погоды и технических причин.
В марте образец самолета с импортными системами и отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Тогда в «Ростехе» отмечали, что рассчитывают на запуск серийного производства SSJ-100 с российским двигателем ПД-8 в начале 2026 года.
В Минтрансе России ранее назвали декабрь 2025 года плановым сроком получения сертификата на импортозамещенный самолет Superjet с двигателем ПД-8, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru