Первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 пройдет в конце апреля

Первый полет полностью импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) с отечественными двигателями состоится до конца апреля, сообщил первый замгенерального директора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Олег Бочаров.

Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8

В госкорпорации «Ростех» рассказали телеканалу «Звезда», что даты полета могут измениться из-за погоды и технических причин.

В марте образец самолета с импортными системами и отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Тогда в «Ростехе» отмечали, что рассчитывают на запуск серийного производства SSJ-100 с российским двигателем ПД-8 в начале 2026 года.

В Минтрансе России ранее назвали декабрь 2025 года плановым сроком получения сертификата на импортозамещенный самолет Superjet с двигателем ПД-8, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100АвиацияПроизводствоСамолеты

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