Первый компонент вакцины от COVID-19 в России получили почти 35 млн человек

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось в России более чем на два миллиона человек, сообщает ТАСС.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией он рассказал, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили почти 35 миллионов человек в России.

Глава Минздрава добавил, что наиболее высокие результаты по вакцинации зафиксированы в Чечне, Москве и Подмосковье, Тульской и Белгородской областях, в Краснодарском крае.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране необходимо ускорить темпы прививочной кампании, сообщает Ura.ru.