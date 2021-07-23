Первый компонент вакцины от COVID-19 в России получили почти 35 млн человек
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось в России более чем на два миллиона человек, сообщает ТАСС.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией он рассказал, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили почти 35 миллионов человек в России.
Глава Минздрава добавил, что наиболее высокие результаты по вакцинации зафиксированы в Чечне, Москве и Подмосковье, Тульской и Белгородской областях, в Краснодарском крае.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране необходимо ускорить темпы прививочной кампании, сообщает Ura.ru.
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