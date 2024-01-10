«Первый канал» предложил выбрать нового ведущего «Модного приговора»
«Первый канал» объявил о старте открытого голосования, по результатам которого будет выбран новый ведущий программы «Модный приговор».
На вакантное место претендуют актёр Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачёв, а также теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.
В пресс-службе телеканала напомнили, что все кандидаты уже побывали в эфире, однако зрители могут пересмотреть выпуски с претендентами и окончательно определиться с выбором.
Голосование продлится до 14 января.
Ранее историк моды Александр Васильев подтвердил «Радиоточке НСН» возвращение на российские телеэкраны шоу «Модный приговор», отметив, что сам он покинул проект.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большинство россиян собираются отметить Старый Новый год
- Дублин стал городом с самыми большими пробками в 2023 году
- Россияне потратили в 11 раз больше на онлайн-подписки в новогодние каникулы
- В портах Азов и Таганрог ограничили движение судов из-за морозов
- Владимир Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки
- «В отличном состоянии»: Врач чукотской окружной больницы оценил здоровья Путина
- Курорты Кубани приняли за новогодние праздники более 450 тысяч отдыхающих
- Медик предупредила, что не все дети могут сдавать нормативы ГТО
- «Более 14 снарядов»: Богомаз заявил об обстреле ВСУ Брянской области
- Жительница Белгорода рассказала, что люди боятся выходить на улицу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru