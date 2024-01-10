«Первый канал» предложил выбрать нового ведущего «Модного приговора»

На вакантное место претендуют актёр Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачёв, а также теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

В пресс-службе телеканала напомнили, что все кандидаты уже побывали в эфире, однако зрители могут пересмотреть выпуски с претендентами и окончательно определиться с выбором.

Голосование продлится до 14 января.

Ранее историк моды Александр Васильев подтвердил «Радиоточке НСН» возвращение на российские телеэкраны шоу «Модный приговор», отметив, что сам он покинул проект.

