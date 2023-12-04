Певица Zivert станет новым наставником шоу «Голос»
Певица Zivert (Юлия Зиверт) станет наставником в новом сезоне шоу «Голос». Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Артистка заменит в проекте рэпера Басту (Василия Вакуленко), пишет «Свободная пресса».
«Зрители увидят в красном кресле наставника "Голоса" певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву», — отмечает вещатель.
По словам исполнительницы, музыкальному проекту стоит ожидать от нее экспериментального звучания.
«Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», — указала Zivert.
Съемки нового сезона «Голоса» начнутся в ближайшее время. К участию в слепых прослушиваниях уже допустили 128 вокалистов, которые прошли предварительный кастинг. Дата выхода нового сезона пока неизвестна.
Ранее на Первом канале завершилось шоу «Голос. Уже не дети», победителем проекта стала крымчанка Вероника Сыромля, пишет RT.
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