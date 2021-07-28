СМИ: Шоу «Док-Ток» с Собчак и Гордоном закроют из-за низких рейтингов

Шоу «Док-Ток» на Первом канале закроют на фоне старта нового телесезона и создания новых программ. Об этом сообщает Sobesednik.ru, ссылаясь на собственные источники.

Программа, ведущими которой были политик, блогер Ксения Собчак и тележурналист Александр Гордон, изначально «показывала не те рейтинги, на которые рассчитывало руководство».

«Ксюша Собчак поднять их не смогла. Хотя ее приход на канал спустя несколько лет перерыва должен был стать резонансным», — отмечает собеседник издания.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, для Собчак решение о закрытии шоу не стало неожиданностью: телеведущая занята собственными проектами в YouTube.

Место «Док-Ток» в эфире Первого канала займет новое политическое шоу, отмечает Ura.ru.

