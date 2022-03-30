«Первый канал» не намерен закрывать программу Малышевой «Жить здорово!»

В пресс-службе телеканала пояснили, что в настоящее время эфирная сетка максимально ориентирована на общественно-политические события.

«Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям», - уточнили в пресс-службе.

Ранее в различных Telegram-каналах стала появляться информация о возможном закрытии проекта Малышевой, сообщает RT.