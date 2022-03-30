«Первый канал» не намерен закрывать программу Малышевой «Жить здорово!»
«Первый канал» не намерен закрывать программу Елены Малышевой «Жить здорово!», сообщает ТАСС.
В пресс-службе телеканала пояснили, что в настоящее время эфирная сетка максимально ориентирована на общественно-политические события.
«Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям», - уточнили в пресс-службе.
Ранее в различных Telegram-каналах стала появляться информация о возможном закрытии проекта Малышевой, сообщает RT.
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