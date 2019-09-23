«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей

В программе примут участие только 30 человек, хотя было подано 1200 заявок. Все кандидаты прошли серьезный отбор и среди участников не будет профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ.

В каждом выпуске будут представлены выступления пяти вокалистов, победителем путем зрительского голосования среди них станет тот, кто "причинит минимальный вред окружающим". Особенность шоу в необычной подаче: сначала зрителям показывают первое выступление конкурсанта под аккомпанемент пианино и только затем подготовленный с преподавателем номер.



