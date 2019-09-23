«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей
"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала. Главным критерием для участия стало отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике. Ведущий шоу Гарик Мартиросян назвал новый проект "уникальным телевизионным приколом".
В программе примут участие только 30 человек, хотя было подано 1200 заявок. Все кандидаты прошли серьезный отбор и среди участников не будет профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ.
В каждом выпуске будут представлены выступления пяти вокалистов, победителем путем зрительского голосования среди них станет тот, кто "причинит минимальный вред окружающим". Особенность шоу в необычной подаче: сначала зрителям показывают первое выступление конкурсанта под аккомпанемент пианино и только затем подготовленный с преподавателем номер.
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