Первый этап переселения по реновации завершился более чем на 70%

В столице на 71,4% завершен первый этап переселения по программе реновации в Южном административном округе, рассказал заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Южный округ – один из первых, где началось переселение в рамках программы реновации. На данном этапе программы 25 новостроек в округе введены в эксплуатацию, из которых 24 – уже заселяются», – отметил Андрей Бочкарёв.

По его словам, переселение завершилось в Западном Бирюлево, Южном Чертаново и Донском. Всего в Южном округе в программу реновации включено 378 многоэтажек.

Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что во всех районах юга столицы, где есть дома по реновации, уже началось переселение. Так, на сегодняшний день жители 76 домов уже расселены или находятся в процессе переселения.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что программа реновации на юге столицы проходит в 10 районах.

