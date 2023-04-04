Первый бывший магазин Zara откроется в ТЦ «Авиапарк» в Москве в апреле
Первый бывший магазин Zara откроется в торговом центре «Авиапарк» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на директора отдела исследований рынка CORE.XP Василия Григорьева.
По его словам, бывшие магазины Zara в Москве и регионах откроются уже в апреле. В ТЦ «Авиапарк» торговая сеть будет называться Maag.
Накануне руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова заявляла, что магазины Bershka могут открыться в России весной 2023 года. Сеть может сменить название на Ecru и откроется после обновления и редизайна, говорила Антонова.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что коллекция обновленных магазинов Zara под новым названием разрабатывается специально для России.
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