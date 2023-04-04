Первый бывший магазин Zara откроется в ТЦ «Авиапарк» в Москве в апреле

По его словам, бывшие магазины Zara в Москве и регионах откроются уже в апреле. В ТЦ «Авиапарк» торговая сеть будет называться Maag.

Накануне руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова заявляла, что магазины Bershka могут открыться в России весной 2023 года. Сеть может сменить название на Ecru и откроется после обновления и редизайна, говорила Антонова.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что коллекция обновленных магазинов Zara под новым названием разрабатывается специально для России.

