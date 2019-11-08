Первый билет на поезд через Крымский мост куплен в Севастополе
Первый билет на поезд через Крымский мост куплен в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителей железнодорожных касс. Отмечается, что билет был приобретён на поезд, который следует в Санкт-Петербург. Стало известно, что его приобрёл житель Крыма, который едет в гости в северную столицу. Он купил билет в плацкартный вагон на 25 декабря. Он обошёлся мужчине в 4525 рублей, пишет RT.
Накануне НСН писала, что билеты на поезда из материковой части России в Крым и обратно поступят в продажу, в эту пятницу, 8 ноября. Первый состав «Таврия» отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00, время в пути – 43,5 часа. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут отправляться двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые за 33 часа довезут пассажиров до Симферополя.
Как отмечает КИА, выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика.
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