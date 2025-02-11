Первые в Москве шумомеры установят в районе Патриарших прудов и мест отдыха у воды

По его словам, с помощью таких приборов можно будет привлекать автомобилистов к ответственности за нарушения уровня шума.

Чернов отметил, что в будущем шумомеры смогут устанавливать в том числе и по заявлениям.



Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о том, чтобы прописать норму, разрешающую сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

