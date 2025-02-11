Первые в Москве шумомеры установят в районе Патриарших прудов и мест отдыха у воды
Первые шумомеры в столице появятся в районе Патриарших прудов и мест отдыха у воды, рассказал замглавы по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов.
По его словам, с помощью таких приборов можно будет привлекать автомобилистов к ответственности за нарушения уровня шума.
Чернов отметил, что в будущем шумомеры смогут устанавливать в том числе и по заявлениям.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о том, чтобы прописать норму, разрешающую сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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