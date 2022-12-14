Первые семьи участников СВО прибыли в Москву по приглашению мэра для празднования Нового года

В сообщении отмечается, что в столицу прилетели 20 членов семей участников СВО из Чукотского округа, Ямало-Ненецкого округа, Магаданской области и Салехарда, в ближайшее время прибудут ещё.

«Для них будет организована специальная праздничная программа, которая включает посещение Ёлки мэра Москвы, представлений на катке ВДНХ и в Парке Горького, других новогодних мероприятий на катках, в парках и других площадках», - уточнили в пресс-службе.

В комитете добавили, что для них также будет организована дополнительная экскурсионная программа «Зимняя сказка».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица отправила более 30 тыс. новогодних подарков детям в ДНР и ЛНР, а также семьям участников СВО, сообщает RT.

