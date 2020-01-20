Первые поезда перевезли по Крымскому мосту 85 тысяч пассажиров
заявили в инфоцентре «Крымский мост». Специалисты подчеркнули, что пик пассажиропотока пришёлся на 3 января – в этот день по мосту проехали 2,8 тыс. человек, отмечает RT.
Кроме того, отмечается, что юбилейным, сотым по счёту стал состав, следовавший из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересёк Керченский пролив в минувшее воскресенье в 23:10.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря прошлого года официально открыл Владимиром Путиным. Как отмечает РИА ФАН, российский лидер заявил, что он был возведен по самым современным технологиям и при правильной эксплуатации может простоять века. Также глава государства добавил, что грузовые перевозки по Крымскому мосту начнутся с 1 июля.
Ранее НСН писала, что служба безопасности Украины собиралась организовать диверсию на Крымском мосту незадолго до открытия железнодорожного сообщения президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-1» депутат Госдумы Константин Затулин.
По его сведениям, теракт планировалось осуществить примерно за неделю до состоявшейся 23 декабря поездки Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.
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