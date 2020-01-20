Первые поезда перевезли по Крымскому мосту 85 тысяч пассажиров

заявили в инфоцентре «Крымский мост». Специалисты подчеркнули, что пик пассажиропотока пришёлся на 3 января – в этот день по мосту проехали 2,8 тыс. человек, отмечает RT.

Кроме того, отмечается, что юбилейным, сотым по счёту стал состав, следовавший из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересёк Керченский пролив в минувшее воскресенье в 23:10.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря прошлого года официально открыл Владимиром Путиным. Как отмечает РИА ФАН, российский лидер заявил, что он был возведен по самым современным технологиям и при правильной эксплуатации может простоять века. Также глава государства добавил, что грузовые перевозки по Крымскому мосту начнутся с 1 июля.