Первые поезда перевезли по Крымскому мосту 85 тысяч пассажиров

20 января 202012:24

заявили в инфоцентре «Крымский мост». Специалисты подчеркнули, что пик пассажиропотока пришёлся на 3 января – в этот день по мосту проехали 2,8 тыс. человек, отмечает RT.

Кроме того, отмечается, что юбилейным, сотым по счёту стал состав, следовавший из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересёк Керченский пролив в минувшее воскресенье в 23:10.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря прошлого года официально открыл Владимиром Путиным. Как отмечает РИА ФАН, российский лидер заявил, что он был возведен по самым современным технологиям и при правильной эксплуатации может простоять века. Также глава государства добавил, что грузовые перевозки по Крымскому мосту начнутся с 1 июля.

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Ранее НСН писала, что служба безопасности Украины собиралась организовать диверсию на Крымском мосту незадолго до открытия железнодорожного сообщения президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-1» депутат Госдумы Константин Затулин.

По его сведениям, теракт планировалось осуществить примерно за неделю до состоявшейся 23 декабря поездки Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

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ФОТО: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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