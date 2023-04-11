Первые отделения Сбербанка в Крыму откроют в Симферополе и Ялте

Первые отделения Сбербанка в Крыму откроются в Симферополе и Ялте в этом году, после планируется расшириться до Евпатории и Керчи, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Его слова приводит ТАСС.

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По его словам, в Симферополе офис банка будет открыт около музыкального театра.

«Модульную конструкцию установят быстро, в этом году», - добавил Аксенов.

По его словам, на сборку такой конструкции уйдет до четырех месяцев.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей АксеновСбербанкКрым

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