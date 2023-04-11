Первые отделения Сбербанка в Крыму откроют в Симферополе и Ялте
11 апреля 202312:42
Первые отделения Сбербанка в Крыму откроются в Симферополе и Ялте в этом году, после планируется расшириться до Евпатории и Керчи, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, в Симферополе офис банка будет открыт около музыкального театра.
«Модульную конструкцию установят быстро, в этом году», - добавил Аксенов.
По его словам, на сборку такой конструкции уйдет до четырех месяцев.
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11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru