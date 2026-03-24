В результате авиакатастрофы в Колумбии погибли 66 человек
24 марта 202607:59
Как минимум 66 человек погибли в результате авиакатастрофы с военно-транспортным самолетом Hercules C-130 в Колумбии. Об этом сообщает телеканал Caracol, ссылаясь на данные военных.
Воздушное судно разбилось накануне в департаменте Путумайо на юге республики. Авария произошла во время взлета из Пуэрто-Легуисамо, пишет 360.ru.
По данным СМИ, на борту самолета находились 128 человек. Отмечается, что 57 из них находятся в больницах. Тела четырех человек еще не найдены.
Как сообщают военные, один человек не пострадал.
