В результате авиакатастрофы в Колумбии погибли 66 человек

Как минимум 66 человек погибли в результате авиакатастрофы с военно-транспортным самолетом Hercules C-130 в Колумбии. Об этом сообщает телеканал Caracol, ссылаясь на данные военных.

Воздушное судно разбилось накануне в департаменте Путумайо на юге республики. Авария произошла во время взлета из Пуэрто-Легуисамо, пишет 360.ru.

По данным СМИ, на борту самолета находились 128 человек. Отмечается, что 57 из них находятся в больницах. Тела четырех человек еще не найдены.

Как сообщают военные, один человек не пострадал.

