Посол РФ: Вывозных рейсов со Шри-Ланки не будет

Вывозные рейсы для россиян со Шри-Ланки не запланированы. Об этом рассказал посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян в интервью ТАСС.

Дипломат прокомментировал ситуацию с туристами из России, которые не могут вылететь с острова из-за ситуации вокруг Ирана. По словам Джагаряна, изначально в посольство обратились около 1350 россиян. Часть из них отправилась в поездку самостоятельно. Как отметил посол, наиболее сложная ситуация наблюдалась с пассажирами авиакомпании Air Arabia, которая «не проявляла должной готовности к конструктивному взаимодействию ни с посольством, ни со своими клиентами». При

этом другие перевозчики выполняли свои обязательства перед пассажирами после «непродолжительной задержки и корректировки логистических процессов».

«Следует особо подчеркнуть, что вывозные рейсы из Шри-Ланки не осуществлялись и не будут осуществляться», - добавил Джагарян.

Ранее на фоне обострения на Ближнем Востоке стоимость билета на самолет из Шри-Ланки в Москву достигала 485 тысяч рублей, пишет 360.ru.

