Во Франции произошло землетрясение магнитудой 4,7
24 марта 202608:52
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали в центральной части Франции. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр сейсмособытия находился в 35 км северо-западнее города Орлеан. Очаг землетрясения располагался на глубине 5 км.
Информации о пострадавших или разрушениях после подземных толчков не поступало.
Ранее в Италии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, напоминает 360.ru.
