Во Франции произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали в центральной части Франции. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр сейсмособытия находился в 35 км северо-западнее города Орлеан. Очаг землетрясения располагался на глубине 5 км.

Информации о пострадавших или разрушениях после подземных толчков не поступало.

Ранее в Италии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, напоминает 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
