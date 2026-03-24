В Ивановской области задержали подозреваемых в незаконном обороте 1 млрд рублей

Сотрудники МВД из Ивановской области пресекли деятельность участников криминальной организации, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в размере более 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в Мах.

По данным правоохранителей, сообщество из 15 человек действовало на территории нескольких субъектов РФ. Им руководили жители Ивановской и Московской областей, которые организовали незаконный оборот средств в особо крупном размере.

«В своей деятельности сообщники использовали несколько схем. В том числе – вывод денег за пределы Российской Федерации с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги брали... комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей», - отметила Волк.

Полиция и Росгвардия задержали 15 подозреваемых. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.

Ранее в Санкт-Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров, которые за 2022-2025 годы провели через теневые схемы не менее 250 млн рублей, пишет 360.ru.

