В Ивановской области задержали подозреваемых в незаконном обороте 1 млрд рублей
Сотрудники МВД из Ивановской области пресекли деятельность участников криминальной организации, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в размере более 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в Мах.
По данным правоохранителей, сообщество из 15 человек действовало на территории нескольких субъектов РФ. Им руководили жители Ивановской и Московской областей, которые организовали незаконный оборот средств в особо крупном размере.
«В своей деятельности сообщники использовали несколько схем. В том числе – вывод денег за пределы Российской Федерации с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги брали... комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей», - отметила Волк.
Полиция и Росгвардия задержали 15 подозреваемых. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.
Ранее в Санкт-Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров, которые за 2022-2025 годы провели через теневые схемы не менее 250 млн рублей, пишет 360.ru.
Горячие новости
- 7% соответствия: Российский рынок такси оказался не готов к локализации
- На орбиту запустили 16 спутников группировки связи «Рассвет»
- Во Франции произошло землетрясение магнитудой 4,7
- В Ивановской области задержали подозреваемых в незаконном обороте 1 млрд рублей
- Посол РФ: Вывозных рейсов со Шри-Ланки не будет
- Тактика или слабость? Трамп и власти Ирана поспорили о переговорах
- В результате авиакатастрофы в Колумбии погибли 66 человек
- Фон дер Ляйен пожаловалась на отказ от российского газа «за одну ночь»
- Над территорией Россией ликвидировали 55 украинских БПЛА
- На НПЗ в американском штате Техас прогремел взрыв