Первые магазины Zara в РФ откроются в начале весны
Первые магазины бренда Zara под новым управлением откроются в России в начале весны. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
По словам Евтухова, откроются несколько сотен магазинов.
Ранее 25 октября стало известно, что испанская группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius) договорилась о продаже бизнеса в России. Покупателем бизнеса станет эмиратская группа Daher, которая также владеет торговым центром Dubai Mall.
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