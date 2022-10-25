Первые магазины Zara в РФ откроются в начале весны

Первые магазины бренда Zara под новым управлением откроются в России в начале весны. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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По словам Евтухова, откроются несколько сотен магазинов.

Ранее 25 октября стало известно, что испанская группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius) договорилась о продаже бизнеса в России. Покупателем бизнеса станет эмиратская группа Daher, которая также владеет торговым центром Dubai Mall.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Бренды
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