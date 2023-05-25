Первые корпуса для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в Капотне

Первые три корпуса введены в эксплуатацию по программе реновации в московском районе Капотня, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, все корпуса переменной этажности с подземной автостоянкой. Фасады облицованы керамогранитом и клинкерной плиткой бежевого, светло-кирпичного и жемчужно-серого цветов. На них установили корзины под кондиционеры.

В корпусах 320 квартир, восемь из которых приспособлены для маломобильных жильцов: в них более широкие коридоры и дверные проемы, установлена специальная сантехника. Во всех квартирах улучшенная готовая отделка.

Первый этаж зданий нежилой, там находится вестибюль, лифтовой холл, хозяйственное и технические помещения, зона для почтовых ящиков. Первые этажи предназначены также для открытия магазинов, кафе, салонов красоты, спортклубов.

На придомовой территории расположены детские и спортивная площадки, а также зона для отдыха взрослых.

