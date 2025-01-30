Илон Маск заявил, что беспилотное такси Tesla запустят в июне

Глава корпорации Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания запустит беспилотные такси в июне в Остине, штат Техас. Его слова приводит издание The Verge.

По словам Маска, начать нужно с малого, чтобы убедиться, что «все работает как надо». Он отметил, что постепенно сервис будет расширяться.

Миллиардер подчеркнул, что беспилотные автомобили станут частью собственного автопарка Tesla, а не частных владельцев.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что в России уже давно существует автопилотируемое такси, поэтому основатель Tesla и Space X просто подсмотрел идею у РФ, передает «Радиоточка НСН».

