Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ

Медсестра ефрейтор Людмила Болилая накрыла собой тяжелораненого российского бойца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Это произошло во время обстрела Вооруженными силами Украины российских позиций. Огонь велся кассетными боеприпасами. Женщина приняла на себя все поражающие элементы и осколки. Медсестра сохранила жизнь военнослужащему, однако сама была доставлена в полевой госпиталь.

Болилая представлена командованием к государственной награде.

