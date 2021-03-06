Первая запись главы Twitter взлетела на аукционе до 1 млн долларов

Всего за 13 часов на онлайн-аукционе Valuables первый твит гендиректора и сооснователя Twitter Джека Дорси вырос в цене до 1 млн долларов, сообщает Forbes.

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Стартовая цена была в два раза ниже – 500 тысяч долларов.

«Просто настраиваю свой твттр» - написал Дорси по-английски.

Обладатель лота получит уникальный цифровой сертификат на него с подписью создателя записи, поясняет Valuables. В документе будет заключена криптографическая подпись и метаданные оригинальной записи: дата, время и содержание публикации.

Этот токен может стать элементом коллекции, его можно будет перепродавать, как коллекционное вино или другие предметы искусства и роскоши.

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ФОТО: flickr/Christopher
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