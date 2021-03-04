Картину Бэнкси уничтожили и превратили в виртуальный актив

Блокчейн-компания Injective Protocol публично сожгла картину известного британского уличного художника Бэнкси, сообщает телекомпания СBS.

По данным телеканала, чёрно-белая работа художника под названием «Morons (White)» превратилась в виртуальный актив - невзаимозаменяемый токен (NFT).

Представитель Injective Protocol Мирзы Уддина заявил, что подобная акция прошла впервые. По его словам, картину Бэнкси выбрали из-за того, что раньше он сам уничтожил одно из своих полотен на аукционе.

Компания приобрела картину Бэнкси в галерее Нью-Йорка за 95 тысяч долларов. Сожгли полотно в одном из переулков Бруклина, всё происходящее транслировалось в режиме онлайн.

Ранее в Великобритании уничтожили картину Бэнкси, которую он посвятил борьбе с коронавирусом, сообщает телеканал «МИР 24». Чихающую крысу, которую художник нарисовал в вагоне лондонского метро, стрёли из-за строгих стандартов борьбы с граффити.

