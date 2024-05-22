Первая в России понтонная тропа открылась в «Лосином острове»

На всем протяжении тропы установлены стенды с информацией о птицах, растениях и животных, которые обитают на территории «Лосиного острова».

Ранее стало известно, что в у границ КНР и Приморья создали первую в мире охраняемую территорию для сохранения диких дальневосточных леопардов. Об этом рассказал директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

