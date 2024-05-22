Первая в России понтонная тропа открылась в «Лосином острове»
В Верхнеяузском водно-болотном комплексе парка «Лосиный остров» открылась единственная в России понтонная орнитологическая тропа. Информация об этом появилась на сайте правительства Московской области.
Министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов, отметил, что тропу удалось открыть в рамках нацпроекта «Экология». Она оборудована вышкой высотой в 12 метров и четырьмя смотровыми площадками, откуда можно насладиться красотой парка и понаблюдать за птицами. Он подчеркнул, что это первая подобная тропа в России.
На всем протяжении тропы установлены стенды с информацией о птицах, растениях и животных, которые обитают на территории «Лосиного острова».
Ранее стало известно, что в у границ КНР и Приморья создали первую в мире охраняемую территорию для сохранения диких дальневосточных леопардов. Об этом рассказал директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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