Собянин: Каскад из пяти прудов в «Сокольниках» до конца года приведут в порядок

Жительница района Сокольники Наталья Зиновьева пришла на личный прием к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой провести реабилитацию пяти Оленьих прудов, которые находятся в парке «Сокольники».

По словам Собянина, работы по их благоустройству будут закончены до конца года: к работе приступили уже по нескольким прудам. Мэр отметил, что предстоит большая, масштабная работа.

Собянин подчеркнул, что берега прудов необходимо укрепить, а сами пруды очистить, а также реабилитировать вокруг всю экосистему.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

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