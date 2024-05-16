Собянин: Каскад из пяти прудов в «Сокольниках» до конца года приведут в порядок

Жительница района Сокольники Наталья Зиновьева пришла на личный прием к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой провести реабилитацию пяти Оленьих прудов, которые находятся в парке «Сокольники».

По словам Собянина, работы по их благоустройству будут закончены до конца года: к работе приступили уже по нескольким прудам. Мэр отметил, что предстоит большая, масштабная работа.

Собянин подчеркнул, что берега прудов необходимо укрепить, а сами пруды очистить, а также реабилитировать вокруг всю экосистему.

