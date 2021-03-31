Первая в мире вакцина от COVID-19 для животных зарегистрирована в РФ
Первая в мире вакцина против коронавируса у животных зарегистрирована в России, сообщил журналистам замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.
Препарат «Карнивак-Ков» разработали специалисты Федерального центра охраны здоровья животных. Сорбированная инактивированная вакцина — единственный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных.
Клинические испытания вакцины стартовали в октябре 2020 года. Действие препарата проверили на собаках, кошках, песцах, норках, лисах. У всех вакцинированных животных выработались антитела к коронавирусу, что позволяет сделать вывод и высокой иммуногенной активности и безвредности препарата.
Савенков уточнил, что действующее вещество «Карнивака-Ков» – антиген «варианта В» коронавируса в виде цельнокапсульного вириона, при этом препарат содержит «убитый» вирус.
Вакцина рекомендована для профилактики коронавируса у плотоядных животных. Интервал применения компонентов препарата — 21 день, иммунитет формируется через 14 дней после введения второй дозы вакцины.
Как отметил замглавы Россельхознадзора, иммунитет сохраняется не менее чем на 6 месяцев. Запуск «Карнивак-Ков» в массовое производство запланирован на апрель.
Кроме того, по словам Савенкова, к российской вакцине проявляют интерес предприятия из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура, отмечает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор объявит о создании вакцины от коронавируса для животных в апреле, напоминают Известия. Планировалось, что препарат представят на X Международном ветконгрессе 20-23 апреля в Москве, отмечает Газета.ру.
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