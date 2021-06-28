Первая российская авиакомпания отказалась летать через Белоруссию

Крупнейшая российская авиакомпания по перевозке грузов «Волга-Днепр» отказалась летать через воздушное пространство Белоруссии, сообщает РБК.

Это произошло после введения санкций против белорусских компаний Евросоюзом, Великобританий и США после инцидента с посадкой самолета ирландской компании Ryanair. Европейские страны запретили авиакомпаниям летать через Белоруссию. Гражданская авиация Великобритании запретила сотрудничать с провайдером «Белаэронавигация».

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Головная структура компании «Волга-Днепр» зарегистрирована в Нидерландах и соблюдает все предписания властей и международные правила.

При этом пассажирские авиакомпании России также знают о запрете сотрудничать с «Белаэронавигацией», но продолжают летать в Минск и через него.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БелоруссияАвиасообщениеСамолеты
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