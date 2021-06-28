Первая российская авиакомпания отказалась летать через Белоруссию
Крупнейшая российская авиакомпания по перевозке грузов «Волга-Днепр» отказалась летать через воздушное пространство Белоруссии, сообщает РБК.
Это произошло после введения санкций против белорусских компаний Евросоюзом, Великобританий и США после инцидента с посадкой самолета ирландской компании Ryanair. Европейские страны запретили авиакомпаниям летать через Белоруссию. Гражданская авиация Великобритании запретила сотрудничать с провайдером «Белаэронавигация».
Головная структура компании «Волга-Днепр» зарегистрирована в Нидерландах и соблюдает все предписания властей и международные правила.
При этом пассажирские авиакомпании России также знают о запрете сотрудничать с «Белаэронавигацией», но продолжают летать в Минск и через него.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru