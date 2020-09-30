Первая пробная партия вакцины от COVID-19 доставлена в Калининградскую область

Власти Калининградской области сообщили о получении первой пробной партии вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным агентства, пробная партия составила 42 дозы. В настоящее время вакцина проходит клинические испытания. Согласно заявлению главного санитарного врача по Калининградской области Елены Бабуры, вакцинация жителей региона начнется после поступления товарной партии.

Ранее в Калининградской области на фоне роста числа заражений коронавирусом ввели ряд ограничений. Так, с 1 по 31 октября в регионе вводится запрет проведение мероприятий в местах общественного питания, запрет на проведение спортмероприятий со зрителями, а также запрет на работу кинотеатров, общепита и детских комнат, расположенных в ТЦ, в выходные дни.



