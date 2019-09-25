Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
Во всех регионах России ожидаются температурные аномалии. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист подчеркнул, что они будут наблюдаться с октября по март.
Так, в этот период аномально теплой погода будет европейской и азиатской частях России, а также на севере. В то время, как на юге прогнозируются аномальные холода. При этом Роман Вильфанд подчеркнул, что более подробный будет представлен 30 сентября.
Ранее НСН писала, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столичный регион в октябре. С таким заявлением выступила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом специалист уточнила, что в октябре теплой может считаться уже погода со среднесуточной температурой около 10-12 градусов при норме в 8-мь.
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