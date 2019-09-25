Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

Во всех регионах России ожидаются температурные аномалии. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист подчеркнул, что они будут наблюдаться с октября по март.

Так, в этот период аномально теплой погода будет европейской и азиатской частях России, а также на севере. В то время, как на юге прогнозируются аномальные холода. При этом Роман Вильфанд подчеркнул, что более подробный будет представлен 30 сентября.