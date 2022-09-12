Первая игра сезона КВН выйдет в эфир 24 сентября
12 сентября 202222:59
Первый канал покажет первую игру сезона КВН 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
В первой игре участниками станут пять команд, среди которых «Доктор Хаусс» (Могилев, Белоруссия), «Те самые» (СтГАУ, Ставрополь), «Красный лис» (Владивосток, Приморский край), «Не кипишуй» (Нур-Султан, Казахстан), Сборная города Егорьевска (Егорьевск).
В жюри будут Константин Эрнст, Валерий Сюткин, Пелагея, Дмитрий Хрусталев, Александр Ревва.
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12 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru