Первая игра сезона КВН выйдет в эфир 24 сентября

Первый канал покажет первую игру сезона КВН 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Валдис Пельш станет ведущим Летнего кубка КВН

В первой игре участниками станут пять команд, среди которых «Доктор Хаусс» (Могилев, Белоруссия), «Те самые» (СтГАУ, Ставрополь), «Красный лис» (Владивосток, Приморский край), «Не кипишуй» (Нур-Султан, Казахстан), Сборная города Егорьевска (Егорьевск).

В жюри будут Константин Эрнст, Валерий Сюткин, Пелагея, Дмитрий Хрусталев, Александр Ревва.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Первый КаналКВН
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