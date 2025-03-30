Первая частная немецкая ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска

По информации портала, 28-метровая двухступенчатая ракета-носитель, оснащённая десятью двигателями, работающими на смеси жидкого кислорода и пропана, взорвалась спустя несколько секунд после старта с космодрома в Норвегии.

Трансляция запуска, которая велась на YouTube-канале SciNews, показала, что ракета успешно оторвалась от стартовой площадки. Однако практически сразу она начала раскачиваться, затем перевернулась в воздухе и рухнула на землю, где произошёл мощный взрыв при ударе.

Согласно данным компании Isar Aerospace, целью испытательного полёта был сбор максимального объёма данных и практического опыта. Успешный выход аппарата на орбиту изначально считался маловероятным. Руководство компании ранее подчёркивало, что гарантий удачного запуска нет, а вероятность разрушения ракеты вследствие взрыва рассматривалась как один из возможных сценариев. При этом предполагалось, что взрыв может произойти уже в процессе полёта, что позволило бы инженерам собрать необходимые данные для дальнейшей модернизации последующих ракет.

В январе 2025 года компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin впервые успешно вывела на орбиту свою ракету New Glen, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

