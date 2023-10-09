Перспективы экспорта медтехники обсудили на форуме «Биотехмед-2023» в Сочи

Наиболее перспективные регионы для экспорта российской медицинской техники определили участники ежегодного форума «Биотехмед», который проходит в Сочи с 9 по 10 октября. Эта тема обсуждалась в рамках деловой программы на дискуссионной сессии «ЭКСПОРТ 2.0».

В дискуссии принял участие представитель холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех – заместитель генерального директора Лев Борисов. В своем выступлении он уделил внимание взаимодействию бизнеса с Минпромторгом России и Российским экспортным центром. По словам Борисова, на дискуссионной площадке удалось обсудить новые меры поддержки со стороны государства, которые помогут дальнейшему развитию экспорта и позволят ускорить выход отечественных производителей на новые рынки сбыта.

Эксперты также обсудили меры, которые будут способствовать повышению уровня доверия к продукции российских компаний на зарубежных рынках и ряд других актуальных тем.

Модератором дискуссии выступил директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков. Участие в мероприятии также приняли заместитель директора Департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Григорий Устинов, руководитель представительства Российского экспортного центра Владислав Есин, генеральный директор Научного центра экспертизы средств медицинского применения Валентина Косенко, заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян, торговый представитель РФ в Королевстве Марокко Алексей Андреев и представители фармацевтических компаний.

Форум «Биотехмед» проходит с 9 по 10 октября в Сочи. Поддержку в его организации и проведении оказывают Минпромторг и Минздрав России.

