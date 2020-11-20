Персонажей Marvel в чеченском детском центре заменили на национальных героев

Изображения персонажей американских комиксов и киновселенной Marvel в детском центре в чеченском Курчалое заменили после замечания главы Чечни Рамзана Кадырова. Сюжет об этом вышел в пятницу в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее НСН сообщала, что Рамзан Кадыров потребовал убрать из игрового центра в Курчалое изображения персонажей Marvel. Глава республики назвал изображения супергероев «фантазиями» и предложил разместить фотографии «настоящих героев».

Как отметил Кадыров, заменить персонажей комиксов он посоветовал, чтобы преподаватели и воспитатели «сами изучали историю и рассказывали про нашу историю и про наших героев».

Героев Marvel заменили на изображения первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, а также героев Кавказской войны XVIII-XIX веков.

