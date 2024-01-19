Пермский аэропорт возобновил работу
19 января 202418:09
Пермский аэропорт Большое Савино возобновил свою работу, и снова функционирует в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта Большое Савино», - говорится в сообщении.
Ранее днем аэропорт был закрыт из-за сложных погодных условий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru