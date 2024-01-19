Пермский аэропорт возобновил работу

Пермский аэропорт Большое Савино возобновил свою работу, и снова функционирует в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

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«Все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из аэропорта Большое Савино», - говорится в сообщении.

Ранее днем аэропорт был закрыт из-за сложных погодных условий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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